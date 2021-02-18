وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

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خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.