أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تكشف: جرعة واحدة لمن سبق وأصيبوا بكورونا.. بعد 6 أشهر من التعافي

Print
"الصحة" تكشف: جرعة واحدة لمن سبق وأصيبوا بكورونا.. بعد 6 أشهر من التعافي "الصحة" تكشف: جرعة واحدة لمن سبق وأصيبوا بكورونا.. بعد 6 أشهر من التعافي
قالت: ستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن "متعافٍ" خلال الستة شهور

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرّت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم.

وقالت وزارة الصحة اليوم: تعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافٍ) خلال الستة شهور بعد التعافي.

وكان قد علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على إطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق المملكة قائلاً: بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وتابع "الربيعة" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: في هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كل مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي" وذلك حسب الفئات المستهدفة.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

محافظ أسوان يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

محافظ أسوان يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

متأثراً بفيروس كورونا.. وفاة محمد العقاد عضو مجلس النواب الأسبق

متأثراً بفيروس كورونا.. وفاة محمد العقاد عضو مجلس النواب الأسبق

شبكة عيون الإخبارية