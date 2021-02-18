"الصحة" تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كل المناطق

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قالت: يمكن للراغبين معرفة أماكن المراكز وحجز الموعد عبر تطبيق صحتي

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة اليوم عبر تويتر: يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة.

ومن جهة أخرى، تعقد وزارة الصحة، المؤتمرَ الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الخميس، عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي -خلال المؤتمر- لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، والإجابة على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد