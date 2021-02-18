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"الصحة" تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كل المناطق

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"الصحة" تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كل المناطق "الصحة" تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كل المناطق
قالت: يمكن للراغبين معرفة أماكن المراكز وحجز الموعد عبر تطبيق صحتي

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة اليوم عبر تويتر: يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة.

ومن جهة أخرى، تعقد وزارة الصحة، المؤتمرَ الصحفي لمستجدات (كوفيد-19)، اليوم الخميس، عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي -خلال المؤتمر- لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، والإجابة على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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