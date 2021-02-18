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للفتيات.. 4 منتجات تمنحك شفاه وردية وناعمة

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للفتيات.. 4 منتجات تمنحك شفاه وردية وناعمة للفتيات.. 4 منتجات تمنحك شفاه وردية وناعمة

مصراوي Masrawy

08:00 ص الخميس 18 فبراير 2021

كتبت نور جمال
تعاني الكثير من البنات من شفاه جافه ومتشققة طوال العام، وليس في فصل الشتاء فقط، ويرجع إلى عوامل كثيرة، منها الجو والتعرض إلى أشعة الشمس وعدم الاهتمام بشفاه وعمل اسكراب لها لتقشير الجلد الميت، وعدم ترطيبها كل يوم.
والشفاه مثل البشرة تحتاج إلى الترطيب يوميا، خاصة قبل وضع أحمر الشفاه، حتى لا تحدث التشققات ويكون المظهر سيئ، لذا سنقدم لكِ بعض منتجات العناية التي يجب أن تكون موجودة عند جميع الفتيات، وذلك وفق ما ورد في موقع "boldsky".
1- مرطب الشفاه:
هو المنتج الوحيد والمفضل عند الفتيات، الذي نتوجه إليه عندما تعاني من التشققات، لكن يجب التأكد من اختيار نوع يحتوي على نسبة حماية من الشمس، لأن التعرض لأشعتها الضارة هو السبب الرئيسي للتشقق الشفاه واسمرارها.
2- مقشر الشفاه:
عليك الحفاظ على تقشير الشفاه كما تفعلين في بشرتك لإزالة الجلد الميت والمتشقق، وعليك اختيار مقشر خشن الملمس ومصنوع من مغذيات يجعل شفتيكِ ناعمة، واستخدميه مرة إلى مرتين أسبوعيا وستلاحظين الفرق.
3- مُلمع الشفاه:
المُلمع يعمل على الترطيب والحماية العميقة ويحسن اللون الطبيعي للشفاه، والاستمرار على استخدامه يقلل فرص الجفاف ويساعد على التخفيف من أحمر الشفاه الثقيل.
4- تنت:
هو منتج حديث، ويعتبر خفيف الوزن، ويمحنك لونا ورديا طبيعيا ومظهرا رائعا، فإذا كنتِ تعانين من اسمرار الشفاه، فيجب أن تضعيه وستختفي تلك المشكلة تماما.

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