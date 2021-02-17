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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن موقع جريدة الجارديان البريطانية، نشر تقريرًا مصوراً تحت عنوان "جبال الصحراء البيضاء في مصر"، أبرز خلاله عددا من الصور للمناظر الطبيعية الخلابة للصحراء البيضاء بمصر والأنشطة التي يمارسها زوار هذه المنطقة.

وبحسب بيان اليوم، أوضحت الصور التكوينات الصخرية المتميزة بالصحراء البيضاء والتي تقع على بعد حوالي 500 كم من القاهرة، مشيرة إلى حرص السائحون خلال زيارتهم لهذه المنطقة على التقاط الصور التذكارية بجوار هذه المناظر الطبيعية الفريدة والتي من أبرزها الصخرة الكبيرة المعروفة باسم "الفطر" أو "عيش الغراب"، إلى جانب التقاط الصور بجوار شجرة "السانت" وداخل كهف "الماغرفة" في الواحات البحرية.

كما عكست بعض الصور الموجودة بالتقرير منظرا رائعا لغروب الشمس فوق "جبال الجزيرة" بالصحراء البيضاء، وأوضحت مجموعة أخرى من الصور الأنشطة التي يمكن أن يمارسها السائح أثناء تواجده بهذه المنطقة من استماع للموسيقى، بالإضافة رحلات السفاري.

وأشار التقرير إلى مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية منذ يناير 2021 لتشجيع حركة السياحة الداخلية.