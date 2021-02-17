في ختام الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى.. "انتفاضة" الفيحاء والجبلين

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نجح فريقا الفيحاء والجبلين في تقليص الفارق مع المتصدر منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للأندية الدرجة الأولى الحزم إلى 12 نقطة بعدما حققا أمس الأربعاء الفوز ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

فقد تغلب الفيحاء على ضيفه الكوكب بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الكوكب عند 25 نقطة بالمركز الثاني عشر.

كما فاز الجبلين على ضيفه جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، رفع الجبلين رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الثالث، في حين توقف رصيد فريق جدة عند 23 نقطة بالمركز السادس عشر.

وحقق الساحل مفاجأة بتغلبه على مضيفه الدرعية بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيد الدرعية عند 33 نقطة بالمركز السابع بينما رفع الساحل رصيده إلى 22 نقطة بالمركز السابع عشر.

وقفز الخليج إلى المركز الرابع بـ 36 نقطة بعد فوزه على ضيفه النجوم متذيل جدول الترتيب (2-1) كما فاز الشعلة على مضيفه نجران (1-0) ليرفع رصيده إلى 23 نقطة بالمركز 15 في توقف العداد النقطي لفريق نجران عند 24 نقطة بالمركز الثالث عشر.