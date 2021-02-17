"أسر التوحد" و"الإعلاميين" توقعان اتفاقية تعاون للتوعية المجتمعية حول المرض

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تهدف إلى نشر الرسالة السامية للجمعية بما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية

وقعت جمعية أسر التوحد وجمعية الإعلاميين السعوديين اتفاقية تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيتين لدعم وتحفيز أسر ذوي اضطراب طيف التوحد ونشر التوعية المجتمعية حوله.

وفي التفاصيل، وقع الاتفاقية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، وعبدالله محمد الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين.

وتنص هذه الاتفاقية على نشر التوعية المجتمعية حول اضطراب طيف التوحد وإبراز قضية التوحد إعلاميًا، بالإضافة إلى مساهمة هذه الاتفاقية في نشر الرسالة السامية للجمعية في المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية من أطفال اضطراب طيف التوحد وأسرهم.