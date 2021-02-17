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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد اهتمامه بتحسين العلاقات مع الكونجرس

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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد اهتمامه بتحسين العلاقات مع الكونجرس وزير الخارجية الأمريكي يؤكد اهتمامه بتحسين العلاقات مع الكونجرس

مصراوي Masrawy

11:18 م الأربعاء 17 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لكبار موظفي وزارة الخارجية إنه مصمم على تحسين العلاقات مع الكونجرس التي كانت متوترة في عهد سلفه مايك بومبيو، حتى في ظل اندلاع خلافات جديدة بشأن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" والاتفاق النووي الإيراني والسياسة الأمريكية تجاه الصينز

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن قوله في رسالة بتاريخ 16 فبراير الجاري، إلى كبار الموظفين "الاستجابة للكونجرس هي طريقتنا في ممارسة عملنا"، ويجب على الوزارة تلبية الطلبات على الفور.

وطالب بأن تقوم السفارات بتعيين "ضابط مراقبة ذي خبرة"، في أي وقت زيارة للنواب أو الموظفين، على الرغم من أن مثل هذه الزيارات غالبا ما تستفز الدبلوماسيين الذين يعتبرونها مضيعة للوقت.

وكتب بلينكن في الرسالة، التي حصلت وكالة بلومبرج للأنباء على نسخة منها، إن "عمل الوزارة مع الكونجرس كان بمثابة فرصة وليس عبئا. سنعمل معهم على أساس غير حزبي، وسنحاول إبعاد السياسة عما نقوم به. أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليكم لتحقيق هذا".

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