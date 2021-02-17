‏مبعوث للاتحاد الأفريقي يصل السودان لبحث أزمة الحدود مع إثيوبيا

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مصراوي Masrawy

وكالات

وصل مساء الأربعاء، مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، لقيادة وساطة بين السودان وإثيوبيا لحل الأزمة الحدودية بينهما، حسبما ذكرت العربية.

ويقوم لبّات سيقوم بزيارة عاجلة إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

استدعت الخرطوم الأربعاء سفيرها في أديس أبابا "بغرض التشاور"، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة السودانية منصور بولاد. وجاءت خطوة السودان بعد ارتفاع حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة "الفشقة" الزراعية على حدود الدولتين. ويتبادل الطرفان منذ مدة الاتهامات بالقيام بأعمال عنف داخل حدود كل منهما.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بأعمال عنف داخل حدود كل منهما. ففي يوم الأحد، اتهم السودان قوات إثيوبية "بالاعتداء على أراضيه". فيما ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية إلى داخل حدودها، الشهر الماضي.

وحظرت الخرطوم حركة الطيران فوق ولاية القضارف في شرق البلاد، والتي تتبع لها "الفشقة" بعدما زعمت أن طائرة عسكرية إثيوبية حلقت داخل حدود السودان.

ومنطقة "الفشقة"، التي تثير التوتر بين البلدين منذ سنوات، تتاخم إقليم تيجراي الإثيوبي الذي يشهد قتالا ومعارك ضد الحكومة المركزية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي. وأدى هذا القتال إلى فرار أكثر من 60 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان.