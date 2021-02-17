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فستان أبيض.. درة بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

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فستان أبيض.. درة بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها فستان أبيض.. درة بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

مصراوي Masrawy

01:23 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة درة متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وتحرص الفنانة درة على مشاركة جمهورها من وقت لآخر، بعدد من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطلت درة بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ترابيا ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، وارتدت إكسسورات مكونة من خاتم وسلسلة وأسورة.

اختارت درة أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

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