"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير

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إجمالي الإصابات عالمياً وصل نحو 110 ملايين حالة بينها 2418416 وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المبلغ عنها حول العالم خلال الأسبوع الماضي، تراجعت بنسبة 16%، إلى نحو 2.7 مليون إصابة.

وقالت "الصحة العالمية" في تحديثها الأسبوعي، إن عدد الوفيات من جرّاء فيروس كورونا المبلغ عنها انخفض بنسبة 10% خلال الفترة نفسها، إلى نحو 81 ألف حالة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" سجّلت مناطق العالم انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، باستثناء منطقة شرق البحر المتوسط التي شهدت ارتفاعا بنسبة 7%.

وأظهرت البيانات انخفاض أعداد الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20% في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ، وبنسبة 18% في أوروبا، و16% في الأمريكتين، و13% في جنوب شرق آسيا.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عالمياً إلى نحو 110 ملايين حالة، وفقاً لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، فيما بلغ عدد الوفيات من جرّاء الوباء 2418416 حالة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قد أكّد في وقت سابق، تراجع عدد إصابات كورونا أسبوعيا إلى النصف تقريباً، لكنه حذّر من عودة الارتفاع مجدداً حال التوقف عن مكافحة الوباء على جميع الجبهات.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد