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"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً

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"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً "بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً
خلال كلمة له بلقاء مع الجمهور في ميلووكي بولاية ويسكونسن

صرّح الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن؛ بأنه تحدث بالهاتف مع جميع أسلافه الأحياء، باستثناء واحد منهم!

وفي كلمة خلال لقاء مع الجمهور في ميلووكي بولاية ويسكونسن، ردّ بايدن بالإيجاب عن سؤال حول اتصاله مع الرؤساء الأمريكيين السابقين الموجودين على قيد الحياة، وأضاف: "نعم جميعهم رفعوا السماعة أو اتصلوا بي بأنفسهم، باستثناء واحد فقط".

وبحسب " اليوم" رفض الرئيس الأمريكي الحالي، الكشف عن أسماء الرؤساء السابقين الذين تحدث معهم بالهاتف، مبرراً ذلك بالطابع الشخصي لهذه الاتصالات.

في الوقت الراهن، يوجد خمسة رؤساء أمريكيين سابقين على قيد الحياة وهم: جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، ودونالد .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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