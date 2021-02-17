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الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم

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الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم
قال: تنخفض على إثرها درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن كتلة هواء باردة تؤثر على عدة مناطق في المملكة اليوم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: اليوم كتلة هوائية باردة تنخفض على إثرها درجات الحرارة لمعدلات شاتئة، وتستمر لنهاية الأسبوع في الحدود الشمالية وتبوك وطريف وعرعر ورفحاء والحفر والجوف #حائل #القصيم، وباقي المناطق انخفاض محسوس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (حائل، القصيم، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة). كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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