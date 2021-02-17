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مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد

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مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد

مصراوي Masrawy

08:55 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

طهران - (د ب أ):
أعلنت العلاقات العامة بوزارة الأمن الإيرانية اليوم الأربعاء أن ثلاثة من رجال الأمن قتلوا في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان للوزارة أنه "في أعقاب العمليات الاستخباراتية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان، استشهد ثلاثة من رجال الأمن أثناء القيام بواجبهم".

ولم تتوفر على الفور أية تفاصيل إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.

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