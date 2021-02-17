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بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا

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بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا

مصراوي Masrawy

08:19 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض، يشكلون خطرا على المجتمع، وتشكل حركتهم أكبر تهديد إرهابي داخل الولايات المتحدة.

وفي لقاء عام في ميلووكي بولاية ويسكونسن أمس الثلاثاء، وصف بايدن أنصار تفوق العرق الأبيض، وأعضاء منظمة "كو كلوكس كلان" اليمينية المتطرفة العنصرية، بأنهم "أخطر الناس في أمريكا"، وفق اليوم.

وقال بايدن: "هذا هو أكبر تهديد إرهابي محلي في أمريكا".

وأكد بايدن، أنه سيحرص على أن "تولي وزارة العدل الأمريكية اهتماما كبيرا بالذات لهؤلاء الناس، وتركز على مكافحة حركة أنصار التفوق الأبيض".

ودعا بايدن، إلى دراسة انتشار هذه الحركة ضمن فئات معينة من السكان، بما في ذلك الهيئات الأمنية.

وقال بايدن، متحدثا عن العنصريين البيض: "هذه لعنة تواجدنا. لقد كانوا كذلك دائما. لكنهم في الواقع مجانين، ويشكلون خطرا".

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مصراوي Masrawy

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