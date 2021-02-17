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القصبي عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يحقّق الاستقرار والنمو لهذا القطاع

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القصبي عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يحقّق الاستقرار والنمو لهذا القطاع القصبي عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يحقّق الاستقرار والنمو لهذا القطاع
قال: خطوة مهمة لتمكينهم من الوصول إلى التمويل المالي.. إحدى ثمار رؤية 2030

القصبي عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يحقّق الاستقرار والنمو لهذا القطاع

أكّد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي؛ أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع.

وقال عبر حسابه في تويتر: بحمد الله وتوفيقه، صدرت الموافقة على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030، وهو خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي، وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع المهم الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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