أخبار عاجلة

القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟ -
مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك -
غينيا تؤجل عملية التطعيم ضد الإيبولا بسبب الظروف الجوية السيئة -
الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد يواجه تصويتا بالثقة اليوم في مجلس الشيوخ

Print
رئيس الوزراء الإيطالي الجديد يواجه تصويتا بالثقة اليوم في مجلس الشيوخ رئيس الوزراء الإيطالي الجديد يواجه تصويتا بالثقة اليوم في مجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

07:36 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

روما - (د ب أ):
من المقرر أن يدلي رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي بأول خطاب سياسي رئيسي له أمام البرلمان اليوم الأربعاء.

ويعد هذا الخطاب في مجلس الشيوخ محط اهتمام وترقب شديد، حيث لم يدل دراجي بأي تعليقات واسعة النطاق للجمهور منذ أن أدى اليمين يوم السبت الماضي، في خطوة وضعت نهاية لأكثر من أربعة أسابيع من الأزمة السياسية في الدولة المنكوبة بفيروس كورونا.

وسيواجه دراجي تصويتا بالثقة في مجلس الشيوخ في وقت متأخر اليوم، سيتبع ذلك تصويت في مجلس النواب غدا الخميس. ومن المتوقع أن يتم التصويت لصالح حكومة دراجي الجديدة في كلا المجلسين.

واختار دراجي 23 وزيرا من مختلف الطيف السياسي، فضلا عن عدد من التكنوقراط الرئيسيين، وذلك بهدف توحيد إيطاليا في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

شبكة عيون الإخبارية