أخبار عاجلة

القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟ -
مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك -
غينيا تؤجل عملية التطعيم ضد الإيبولا بسبب الظروف الجوية السيئة -
الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يُدِينون الهجوم الصاروخي على كردستان العراق

Print
وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يُدِينون الهجوم الصاروخي على كردستان العراق وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يُدِينون الهجوم الصاروخي على كردستان العراق
في بيان مشترك.. قدّموا تعازيهم للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي

وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يُدِينون الهجوم الصاروخي على كردستان العراق

أعرَبَ وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، عن إدانتهم للهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 فبراير بإقليم كردستان العراق.

وقدّم وزراء الخارجية في بيان مشترك أمس الثلاثاء، تعازيهم للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي؛ مؤكدين أن حكوماتهم ستعمل سويًّا لدعم تحقيق العراقية في الهجوم؛ بهدف محاسبة المسؤولين عنه.

كما شدد البيان على أن الحكومات لن تتسامح مع الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على فواتير الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون

الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على فواتير الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون

الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.. فيديو

الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.. فيديو

شبكة عيون الإخبارية