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الاتحاد الأوروبي يسجل أكثر من 450 ألف وفاة زائدة عن المتوسط بين مارس ونوفمبر

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الاتحاد الأوروبي يسجل أكثر من 450 ألف وفاة زائدة عن المتوسط بين مارس ونوفمبر الاتحاد الأوروبي يسجل أكثر من 450 ألف وفاة زائدة عن المتوسط بين مارس ونوفمبر

مصراوي Masrawy

05:44 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ):
سجلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 450 ألف حالة وفاة زائدة بين مارس ونوفمبر 2020، وفقا لبيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء.

واستخدم باحثون البيانات الشهرية لمقارنة الوفيات الزائدة في عام 2020 على أساس متوسطالوفيات المسجلة خلال نفس الفترة من 2016 إلى 2019.

وقالت هيئة الإحصاء "يوروستات" إن البيانات "تعطي مقياسا عاما لتأثير الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد -19 لأنها تشمل جميع الوفيات بغض النظر عن أسبابها".

ووصلت الوفيات الزائدة إلى ذروتها في نوفمبر، عندما كانت هناك زيادة بنسبة 40% في متوسط عدد الوفيات.

وكانت ذروة شهر نوفمبر مميتة بشكل خاص في بلغاريا وبولندا وسلوفينيا ، والتي أظهرت جميعها زيادة بنسبة تزيد عن 90% بعد تسجيل إجمالي وفيات منخفضة في أبريل.

وفي نوفمبر، شهدت بلجيكا زيادة بنسبة 60% تقريبا، بينما اقتربت كل من إيطاليا والنمسا من زيادة بنسبة 50%.

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