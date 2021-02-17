أخبار عاجلة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
رمــز العـدالـة..!! -
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 24 ساعة

Print
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 24 ساعة أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأربعاء والظواهر الجوية المتوقع حدوثها، حيث تشهد القاهرة نشاط رياح وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية.

وتابعت الهيئة: "تشهد مناطق الإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية والفيوم وبنى سويف، أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

شبكة عيون الإخبارية