أخبار عاجلة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
رمــز العـدالـة..!! -
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التخصيص بالقرعة.. الإسكان تطرح 1117 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر الأسبوع المقبل

Print
التخصيص بالقرعة.. الإسكان تطرح 1117 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر الأسبوع المقبل التخصيص بالقرعة.. الإسكان تطرح 1117 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تقرر خلال الفترة من 21 فبراير الجارى وحتى 31 مارس المقبل، إعادة فتح باب الحجز لـ(1117) مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40م2 للمقبرة، لقاطنى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة "أحياء وضواحى"، بنظام حق الانتفاع، وذلك للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة السابقة للطرح، والمواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد المقدمات، وكذلك استكمال إجراءات الحجز.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، ويشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة وضواحيها.

وتابع: "وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقاً لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة".

وأوضح أنه سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

شبكة عيون الإخبارية