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الصحة العالمية: انخفاض عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا بمقدار نصف مليون حالة

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الصحة العالمية: انخفاض عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا بمقدار نصف مليون حالة الصحة العالمية: انخفاض عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا بمقدار نصف مليون حالة

مصراوي Masrawy

03:04 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ):
أفادت منظمة الصحة العالمية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في جنيف بأن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا انخفض الأسبوع الماضي إلى 2.7 مليون إصابة، وهو ما يقل بنحو 500 ألف إصابة عن الأسبوع السابق.

ويأتي هذا الانخفاض البالغة نسبته 16% وسط تراجع مطرد عن ذروة الإصابات التي بلغت حوالي 5 ملايين حالة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وشهدت جميع مناطق العالم في الأسبوع الماضي اتجاها تنازليا في منحنى الإصابات باستثناء الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن حالات الإصابة في الشرق الأوسط البالغة 170 ألفا تعد ضئيلة أمام 970 ألفا في أوروبا و1.3 مليون في الأمريكتين.

وسجلت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 81 ألف حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا حول العالم ، بانخفاض 10 %.

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مصراوي Masrawy

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