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الأمم المتحدة تدعو لإتاحة لقاحات كورونا للجميع

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الأمم المتحدة تدعو لإتاحة لقاحات كورونا للجميع الأمم المتحدة تدعو لإتاحة لقاحات كورونا للجميع

مصراوي Masrawy

02:48 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء الثلاثاء إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أي دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 13:35 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن ، في وفاة مليونين و 410 آلاف و 176 شخصا حول العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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