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بلينكن يعرب عن استيائه إزاء هجمات أربيل في اتصال مع الكاظمي

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بلينكن يعرب عن استيائه إزاء هجمات أربيل في اتصال مع الكاظمي بلينكن يعرب عن استيائه إزاء هجمات أربيل في اتصال مع الكاظمي

مصراوي Masrawy

01:32 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الاستياء من الهجمات الصاروخية المتعددة في أربيل العراقية أمس الأول الاثنين.

كما أعرب بلينكن ، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، عن تضامنه مع "المدنيين العراقيين الأبرياء الذين أصيبوا وكذلك إلى أفراد التحالف المصابين وعائلات وذوي المقاول المدني الذي قُتل في الهجوم"، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وذكر المتحدث أن بلينكن حث الكاظمي على مواصلة العمل عن كثب مع حكومة كردستان الإقليمية للتصدي للمتطرفين العنيفين.

كما ناقشا الجهود الجارية لتحديد ومحاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات ، بالإضافة إلى مسؤولية العراقية والتزامها حيال حماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف في العراق، بحسب برايس.

وكانت عدة صواريخ قد استهدفت مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق،مساء الإثنين ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

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