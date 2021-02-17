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‏‏ يهاجم ماكونيل: دمية في يد الديمقراطيين وزعيمهم شومر

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‏‏ترامب يهاجم ماكونيل: دمية في يد الديمقراطيين وزعيمهم شومر ‏‏ يهاجم ماكونيل: دمية في يد الديمقراطيين وزعيمهم شومر

مصراوي Masrawy

01:05 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

‏هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، في بيان مساء الثلاثاء، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وقال ترامب في بيانه، إن الحزب الجمهوري لن يكن قويًا مجددًا في ظل وجود قيادات مثل ماكونيل.

ووصف ترامب، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ بأنه "مخترق سياسي" وأنه دمية في يد الديمقراطيين وزعيمهم تشاك شومر، زاعمًا أنهم يريدون البقاء على ماكونيل في الشيوخ لأنه دمية لهم.

وواصل ترامب مزاعمه بتزوير الانتخابات وكرر حديثه بشأن حصوله على ٧٥ مليون صوتًا في الانتخابات.

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