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مصراوي Masrawy

‏هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان مساء الثلاثاء، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب في بيانه، إن الحزب الجمهوري لن يكن قويًا مجددًا في ظل وجود قيادات مثل ماكونيل.

ووصف ترامب، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ بأنه "مخترق سياسي" وأنه دمية في يد الديمقراطيين وزعيمهم تشاك شومر، زاعمًا أنهم يريدون البقاء على ماكونيل في الشيوخ لأنه دمية لهم.

وواصل ترامب مزاعمه بتزوير الانتخابات وكرر حديثه بشأن حصوله على ٧٥ مليون صوتًا في الانتخابات.