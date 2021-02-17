مصدر يكشف الحالة الصحية لعمرو أديب بعد حادث وصلة دهشور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أجريت المعاينة الأولية لحادث اصطدام سيارة الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" بسيارة ربع نقل على طريق وصلة دهشور في مدينة السادس من أكتوبر. وهو الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ونقل إثره أديب إلى المستشفى.

تبين تهشم الجزء الأمامي بالكامل من شدة الاصطدام، في الوقت الذي وصف مصدر مطلع حالة السيارة قائلاً: "مش نافعة تاني"، مؤكدًا استقرار حالة "أديب" الصحية، وتلقيه العلاج اللازم.

انتقل رجال المباحث رفقة المرور إلى موقع الحادث للمعاينة، وتحديد المسؤولية الجنائية بخصوص المتسبب في الواقعة.

تلقى مأمور قسم ثان الشيخ زايد إشارة من الخدمات المعينة بطريق وصلة دهشور بوقوع حادث تادم ووجود مصاب.

ووجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل الحادث تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش الفرقة.

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة الإعلامي عمرو أديب بأخرى ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز.

وأسفر الحادث عن تهشم الجزء الأمامي للسيارة، وإصابة مقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر" ونقله إلى مسشفى دار الفؤاد نتيجة إصابته بكدمات وسحجات بالجسد، ومن ثم خضوعه لفحص شامل لإعداد تقرير طبي وافٍ.

وحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.