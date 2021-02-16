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البرهان يؤكد دعمه لجنة تفكيك النظام السوداني السابق

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البرهان يؤكد دعمه لجنة تفكيك النظام السوداني السابق البرهان يؤكد دعمه لجنة تفكيك النظام السوداني السابق

مصراوي Masrawy

11:42 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989، وإزالة التمكين، والوقوف معها بوصف مهمتها من أهم متطلبات الثورة.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا عقد اليوم برئاسة البرهان، مع أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان رئيس اللجنة المناوب، وحضور أعضاء اللجنة العليا صلاح مناع ووجدي صالح وطه عثمان وإيهاب الطيب.

وأضاف مجلس السيادة، أن الاجتماع "تناول التصريحات خلال الفترة الماضية، وتم فيه تصحيح المعلومات الخاطئة".

وأكد الاجتماع ضرورة عودة الفريق ركن ياسر العطا رئيس اللجنة لممارسة مهامه بصورة طبيعية.

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