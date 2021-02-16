أخبار عاجلة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
رمــز العـدالـة..!! -
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس عاطل بتهمة سرقة 6 آلاف جنيه من مصنع بالقطامية

Print
حبس عاطل بتهمة سرقة 6 آلاف جنيه من مصنع بالقطامية حبس عاطل بتهمة سرقة 6 آلاف جنيه من مصنع بالقطامية

مصراوي Masrawy

11:24 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مصنع بالقطامية.

كان تبلغ لقسم شرطة القطامية، من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر عدد 2 خزينة حديدية وسرقة مبلغ مالي من داخلهما 6000 جنيه، وكذلك سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليه، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته أجنة حديدية، شاكوش، مفك، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وكذا سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

شبكة عيون الإخبارية