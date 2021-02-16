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سانت كاترين تتزين بالأبيض وزائروها يحتفلون تحت الثلج (صور)

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سانت كاترين تتزين بالأبيض وزائروها يحتفلون تحت الثلج (صور) سانت كاترين تتزين بالأبيض وزائروها يحتفلون تحت الثلج (صور)

مصراوي Masrawy

11:18 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

تساقطت الثلوج مساء اليوم الثلاثاء على مدينة سانت كاترين، بينما سجلت درجات الحرارة 3 درجات تحت الصفر.

واحتفل السائحون وزائرو المدينة بتساقط الثلوج، وحرصوا على التواجد في الشوارع لمشاهدة المدينة وهي تتحول إلى الأبيض.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن موجة تساقط الثلوج بدأت بشكل خفيف ومن المتوقع أن تكسو الثلوج المدينة بالكامل خلال الساعات القادمة.
وأكد رئيس المدينة أنه جرى الاستعداد لاستقبال الموجة الثلجية،بالتنسيق مع كافة القطاعات.

وأعلنت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء غلق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة بمحمية سانت كاترين بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم، تزامنًا مع تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

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