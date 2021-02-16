تنفيذًا لوصيته.. إقامة عزاء البدري فرغلي على مقهاه المفضل ببورسعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقيم في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، عزاء آخر للبرلماني السابق البدري فرغلي، وذلك على مقهى "سمارة" بشارع أوجينى، تنفيذًا لوصيته، حيث كان يستقبل عليه المواطنين طوال عمله في العمل العام والنقابي والسياسي حتى توفى صباح أمس عن عمر يناهز 74 عامًا.

ووجه ياسر البدري فرغلي، نجل البرلماني الراحل، الشكر لأهل بورسعيد على مساعدته له لتنفيذ وصية والده، قائلاً: "الحمد لله، أبي وهبني عائلة هي شعب بأكمله، أشكركم بل أنحني أقبل أيديكم قبل رؤوسكم لإصراركم معي على تنفيذ وصية أبي".

وكان قد شيع أهالي بورسعيد، عصر أمس الإثنين، جثمان البرلماني الراحل من المسجد العباسي في حي العرب، حاملينه على الأعناق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني الذي يتواجد فيه مقهى "سمارة"، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع كسرى، كما أقيم بالمساء عزاؤه أمام منزله بشارع محمد علي قبل أن يقام عزاء آخر اليوم على مقهى سمارة.

وولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد، وكان عمره 12 سنة، ونجح في كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها احترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات. ​