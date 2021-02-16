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مصرع شخص سقط من أعلى نخلة أثناء تقليمها بأسيوط

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مصرع شخص سقط من أعلى نخلة أثناء تقليمها بأسيوط مصرع شخص سقط من أعلى نخلة أثناء تقليمها بأسيوط

مصراوي Masrawy

11:04 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

لقي مزارع مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى نخلة بمنزله، أثناء تقليمها بقرية تناغة الشرقية بمركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة.

أشارت التحريات إلى سقوط المواطن "محمد.خ.ح.ع" 29 عامًا، من أعلى نخلة أثناء التقليم مما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى البداري المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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