أخبار عاجلة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
رمــز العـدالـة..!! -
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية رجال ألمع" ترصد 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال جولاتها التفتيشية

Print
"بلدية رجال ألمع" ترصد 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال جولاتها التفتيشية "بلدية رجال ألمع" ترصد 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال جولاتها التفتيشية
"آل مصمع": ستطبق العقوبة بشدة وحزم على كل مخالف حفاظًا على سلامة الجميع

واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها التفتيشية المكثفة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، حيث تم تسجيل 18 مخالفة خلال 7 أيام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن الفرق الميدانية واصلت، جولاتها الرقابية على المحال والأسواق والمطاعم خلال الـ7 أيام الماضية من أجل التأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين وتطبيق توكلنا، وذلك بمتابعة وتوجيه أمين عسير الدكتور "وليد الحميدي".

وأضاف "آل مصمع" أن الجولات أسفرت عن وجود 18 مخالفة، حيث تم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، مبينًا أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية وأنها ستطبق العقوبة بشدة وحزم على كل مخالف حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

ودعا رئيس البلدية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

تسجيل 16 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

9 وفيات و 1638 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

9 وفيات و 1638 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية