أخبار عاجلة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
رمــز العـدالـة..!! -
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مودرنا تعلن توريد 45.4 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا

Print
مودرنا تعلن توريد 45.4 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا مودرنا تعلن توريد 45.4 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا

مصراوي Masrawy

10:52 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، اليوم الثلاثاء، توريد 4ر45 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الأمريكية حتى الآن.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا، فإنه تم إعطاء 5ر25 مليون جرعة من لقاح مودرنا في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى إن هناك 2ر33 مليون جرعة في العبوات وفي مراحل الإنتاج النهائية قبل تسليمها للحكومة الأمريكية.

وتستهدف الشركة تسليم أول 100 مليون جرعة من اللقاح للولايات المتحدة بنهاية الربع الأول من العام الحالي. كما تتحرك الشركة لتوريد المئة مليون جرعة التالية خلال شهر من نهاية مايو إلى نهاية يونيو المقبلين، ثم تسلم المئة الثالثة خلال شهرين من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر المقبلين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

شبكة عيون الإخبارية