"عدم الاستقرار" تبدأ اليوم.. "المسند": "الحركي" يقترب و"خط الثلج" ينخفض

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قال: بجذب الرياح لمركزه لتكون نشطة ومثيرة للغبار بالوسط والشمال والغرب

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن حالة عدم الاستقرار تبدأ اليوم، مع اقتراب منخفض حركي جوي مؤثر من المنطقة؛ حيث من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: #المدينة #حائل #الحدود_الشمالية، وربما #الجوف #تبوك وشمال غرب منطقة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مع اقتراب المنخفض الحركي المتوسطي من المنطقة، فمن المتوقع أن يقوم بجذب الرياح ناحية مركزه، وعليه تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة ودافئة ومثيرة للغبار في الوسط والشمال والغرب.

وتابع: "اليوم يبدأ خط الثلج الدائم بالانخفاض إلى أقل من 3000م (فوق سطح البحر) وذلك في جبل #اللوز، ومساء اليوم يصل إلى أقل من 2000م، في حين يوم غد يصل لنحو 1000م، بينما قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م، ودرجة الحرارة (#المحسوسة) اليوم في جبل اللوز أقل من الصفر".

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