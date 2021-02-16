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"الصحة العالمية" تعلن: اندلاع فاشية جديدة لوباء إيبولا في غينيا

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"الصحة العالمية" تعلن: اندلاع فاشية جديدة لوباء إيبولا في غينيا "الصحة العالمية" تعلن: اندلاع فاشية جديدة لوباء إيبولا في غينيا
بعد تأكيد المختبر الوطني ثلاث إصابات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اندلاع فاشية جديدة لوباء إيبولا في ريف غويكي بمحافظة نزويكو في غينيا بعد تأكيد المختبر الوطني ثلاث إصابات، وهي المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن المرض في البلاد منذ القضاء عليه عام 2016 م.

وكانت غينيا واحدة من الدول الثلاث الأكثر تضرراً من تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا خلال الفترة 2014 إلى 2016 م، والذي كان أكبر تفشٍ منذ اكتشاف الفيروس للمرة الأولى عام 1976 م.

وقال مدير إقليم إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية الدكتور ماتشيدو مويتي؛ إن المنظمة تدعم سلطات غينيا في إنشاء هياكل للاختبار والتشخيص وتتبع المخالطين والعلاج، والقيام بالاستجابة الشاملة بأقصى سرعة، ومع وجود بؤرة الفاشية في منطقة حدودية تعمل المنظمة مع السلطات الصحية في ليبيريا وسيراليون لتعزيز المراقبة المجتمعية للحالات في مناطقها الحدودية وتعزيز قدرات التشخيص والاختبار.

وأشار إلى أنه بناءً على خبرة غينيا التي اكتسبتها خلال التفشي السابق، فإن فرقها الصحية في طريقها لتتبع مسار الفيروس بسرعة والحد من الإصابات الأخرى.

وكانت فاشية إيبولا السابقة في غرب إفريقيا قد تسبّبت في 28 ألف إصابة و11 ألف حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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