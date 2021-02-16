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كورونا في 3 دول.. حصيلة الضحايا في كندا تتجاوز الـ20 ألفًا و532 وفاة بالبرازيل

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كورونا في 3 دول.. حصيلة الضحايا في كندا تتجاوز الـ20 ألفًا و532 وفاة بالبرازيل كورونا في 3 دول.. حصيلة الضحايا في كندا تتجاوز الـ20 ألفًا و532 وفاة بالبرازيل
كوريا الجنوبية تسجل 457 إصابة جديدة و16 حالة بالصين

كورونا في 3 دول.. حصيلة الضحايا في كندا تتجاوز الـ20 ألفًا و532 وفاة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين عن تسجيل 32197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و532 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 9 ملايين و866710 إصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 239773.

كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية أن عدد الوفيات جراء في البلاد تجاوز الـ20 ألفًا.

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي أن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الوفاة بكورونا في البلاد بتسجيلها 10229 وفاة؛ فيما جاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية بتسجيلها 6693 وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21309، فيما إجمالي عدد الإصابات 826672.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 84 ألفًا و325 إصابة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا سبع وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1534 وفاة.

الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 48 مريضًا من المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89788 إصابة؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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