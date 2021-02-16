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"السرب"... بطولة للجيش المصري في دور السينما قريبا...

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وفيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد قتل 21 مصريا كانوا يعملون في ليبيا، في 5 فبراير/شباط 2015.

ونشر التنظيم الإرهابي للجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيه ظهرت عملية قتل الضحايا، واختلاط مياه البحر بدماء الضحايا.

وفي 16 فبراير، أي قبل مرور 24 ساعة على العمل الإرهابي، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، أنّ القوات الجوية وجّهت ضربة ضد أهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، وجاء نص البيان: "تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطًا بحق في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الإثنين الموافق 16 /2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضي الليبية، وقد حققت الضربة أهدافها بدقة".

وكتب تامر مرسي، منتج الفيلم على صفحته الرسمية على "تويتر": "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض".

وتابع: "هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" مصحوبا ببرومو فيلم السرب."

الفيلم من بطولة الفنان أحمد السقا، وبمشاركة عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل، منى زكي، هند صبري، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة سينرجى. ومن والمقرر طرح "السرب" بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة.

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