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"الدفاع الأمريكية" تكشف تفاصيل استهداف قاعدة أربيل

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"الدفاع الأمريكية" تكشف تفاصيل استهداف قاعدة أربيل "الدفاع الأمريكية" تكشف تفاصيل استهداف قاعدة أربيل

مصراوي Masrawy

03:54 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في إربيل، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن 4 صواريخ أصابت مبان في القاعدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل متعاقدا أمريكيا بينما جرح ستة أمريكيين آخرين، من بينهم جندي، وفق سكاي نيوز.

وزعمت ميليشيا عراقية موالية لإيران، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ومحيطه في كردستان العراق، مساء الاثنين.

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