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الزراعة تصدر توصياتها للنحالين خلال موجة الطقس غير المستقرة

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الزراعة تصدر توصياتها للنحالين خلال موجة الطقس غير المستقرة الزراعة تصدر توصياتها للنحالين خلال موجة الطقس غير المستقرة

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:


قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن المعهد أصدر رسالة توعية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة والطقس غير المستقر على نحل العسل خلال الأيام المقبلة.

وجاء فيها أن العام النحلي الجديد يبدأ كل عام مع بدأ تزهير المحاصيل الشتوية مثل الفول والبسلة وتزهير أشجار الليمون والخوخ والمشمش، ليبدأ نشاط النحل في جمع حبوب اللقاح ونشاط الملكات في وضع البيض، ولكن تشهد هذه الفترة من كل عام تقلبات في الطقس بين ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة وموجات من الطقس السيئ الذي يمنع النحل من السروح لذا يجب أن تضع في الاعتبار أن تغذية النحل أثناء فصل الشتاء تكون بالمحلول المركز، والكاندي حتى لا ترتفع الرطوبة داخل الخلايا وتنتشر بها الأمراض.

ويلزم قبل موجات الطقس الباردة توفير الغذاء الكافي داخل الخلايا (على الأقل أطارين من العسل) بما يكفي لاستمرار الملكات في وضع البيض وعدم تراجعها مرة أخرى أو موتها من الجوع خلال مثل هذه الموجات مع توفير عجينة الكاندي، وبدائل حبوب اللقاح بكميات كافية لتغذية الحضنة ويجب عدم فتح الخلايا أثناء الطقس السيئ ألا للضرورة القصوى لتجنب تسرب حرارة الخلايا وإصابة الحضنة بالأمراض، ويصل الأمر إلى موت النحل في أسوأ الأحوال لا قدر الله ويمكنك في هذه الفترة الاستمرار في علاج النحل وقائيًا للفاروا حيث تعتبر هذه الفترة من أفضل الفترات حيث تتطلب أغلب علاجات الفاروا درجات حرارة غير مرتفعة.​

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