أخبار عاجلة

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا -
مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه -
وَهْم المعرفة -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أعضاء بالنواب الليبي يعقدون اجتماعًا تشاوريًا في صبراتة

Print
أعضاء بالنواب الليبي يعقدون اجتماعًا تشاوريًا في صبراتة أعضاء بالنواب الليبي يعقدون اجتماعًا تشاوريًا في صبراتة

مصراوي Masrawy

10:59 م الإثنين 15 فبراير 2021

طرابلس - (د ب أ)

عقد أعضاء بمجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، اجتماعًا تشاوريًا في مدينة صبراتة، تمهيدًا لجلسة يوم الغد الثلاثاء.

وبحسب وصف مكتب إعلام المجلس في طرابلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد عقد الاجتماع بحضور عدد كبير من النواب من مختلف الدوائر، وخلص إلى عدة مخرجات أهمها، إيجاد السبل اللازمة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب، والعمل على توحيد المجلس لاستكمال باقي الاستحقاقات.

وشدد النواب على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه في الجلسة التي عقدت بمدينة غدامس.

وتم خلال الجلسة الاتفاق حول بنود جدول أعمال الجلسة المزمع عقدها غدا الثلاثاء والتي تتلخلص في، إعادة هيكلة مجلس النواب بحيث يكون قادراً على الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به، واستخدام تقنية "زووم" لمشاركة النواب في الجلسات والتصويت مراعاةً للظروف التي يمر بها بعض النواب، بالإضافة لتشكيل فريق للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بهدف توحيد الجهود ولتحقيق النصاب القانوني؛ لجسلة كاملة النصاب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية