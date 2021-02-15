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سقوط 3 جرحى في قصف صاروخي على أربيل

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بغداد- سبوتنيك. وقالت في بيان: "ثلاثة جرحى إثر سقوط الصواريخ التي استهدفت أربيل هذا اليوم، الأول حارس لإحدى القنصليات في منطقة وزيران بأربيل، والثاني مواطن سوري، والثالث مواطن من ‎أربيل حالته خطرة".

© Photo / Iraqi Security Cell

و أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تعرض مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، لقصف صاروخي.

وقالت المديرية في بيانها إن

صاروخين سقطا فيمطار أربيل الدولي، بينما سقط ثالث خارج المطار.

من جهة أخرى تمكنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، من تدمير عجلة مفخخة جنوب شرق قضاء أمرلي التابع لمحافظة كركوك، شمالي العراق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تنفيذا لتوجيهات المراجع الخاصة بتفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على خلايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة الثاني والخمسين فرقة المشاة الرابعة عشرة وقوة من الحشد الشعبي وخلال تنفيذ واجب في سلسلة جبال البتيرة جنوب شرق قضاء أمرلي بمحافظة كركوك، حيث تمكنت من العثور على عجلة مفخخة نوع كورلا أجرة مخبأة في سلسلة الجبال تم تدميرها موقعيا من قبل القوة المنفذة للواجب".

فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن طيران الجيش وجه خمسة ضربات جوية دقيقة، استهدف فيها عناصر عصابات "داعش" في بحيرة حمرين، بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وكشفت الخلية، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طائرات "إف 19" العراقية تنفذ ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين، وقد أسفرت عن تدمير أوكار الإرهابيين.

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