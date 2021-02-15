أخبار عاجلة

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا -
مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه -
وَهْم المعرفة -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المعلمي: لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها.. ونتعامل مع الحوثي كمنظمة إرهابية

Print
المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها.. ونتعامل مع الحوثي كمنظمة إرهابية المعلمي: لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها.. ونتعامل مع الحوثي كمنظمة إرهابية
قال إن دور إيران باليمن تخريبي والحل في تفاهمات اليمنيين.. وسيتم دبلوماسياً

المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها.. ونتعامل مع الحوثي كمنظمة إرهابية

أكد مندوب لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن المملكة لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها، مشدداً على أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية "ونتعامل معها على هذا الأساس".

وتفصيلاً، أوضح السفير المعلمي أن المبعوث الأميركي يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتاً إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي، مشيراً إلى أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، "ولن يتم إلا دبلوماسياً".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت يوم الجمعة الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تضع ثقتها بقيادة الحوثيين، إلا أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

ورداً على سؤال لمراسل العربية في واشنطن حول سبب وثوق الإدارة الأميركية بعودة الحوثيين للتفاوض، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "لا أعتقد أننا نضع ثقتنا في قيادة الحوثيين، الأمر بعيداً عن ذلك في الواقع".

وأضاف: "مع استمرار استفزازات الحوثيين وهجماتهم، بما في ذلك الهجمات على شركائنا في المنطقة، سنستمر في زيادة الضغط عليهم"، مؤكداً التزام واشنطن بالتصدي لسلوك الحوثيين الخبيث.

وتابع: "في الوقت نفسه، نحن نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن. فقط من خلال الدبلوماسية، يمكننا تحقيق السلام والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "ليس الأمر أننا نضع إيماننا أو ثقتنا في الحوثيين. نحن نضع الدبلوماسية أولوية على نطاق واسع، مع العلم أنه لا يوجد بديل عسكري للضرورات الملحة في اليمن".

شدد على ضرورة توفير "الأمن" ومعالجة "المحنة الإنسانية" في اليمن وتأمين "مصالح شركائنا في المنطقة أيضاً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

"كأس السعودية".. دعم ولي العهد يشكل تحولاً رئيساً في تاريخ رياضة الفروسية

"كأس السعودية".. دعم ولي العهد يشكل تحولاً رئيساً في تاريخ رياضة الفروسية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

شبكة عيون الإخبارية