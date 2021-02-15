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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي وسامح غيث:

شهدت منطقة روض الفرج واقعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق مساء الأحد، عقب سقوط سقف الطابق الأول، ما تسبب في حدوث تصدعات شديدة بالعقار المجاور مباشرة، وعلى إثر ذلك أخلت قوات الأمن العقارات الملاصقة من السكان تأهبًا لأية حالات انهيار أخرى.

العقار الكائن بشارع جزيرة بدران المتفرع من شارع خورشيد بروض الفرج، سبق صدور قرار بتنكيسه منذ شهر ونصف تقريبًا، لكن لم يستجب أحد من السكان وظلوا على حالهم بمساكنهم -وفق شهود العيان-.

حادث الانهيار تسبب في وفاة زوجين على الفور، وهم محمد درويش عطية، وزوجته ياسمين عبد المحسن، فيما تم إنقاذ نجلهم أحمد 12 سنة.

صاحب الـ 12 عامًا تم نقله إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الإسعافات، بعد إصابته بنزيف داخلي حاد، فيما لم يُصاب الإبن الأصغر للزوجين بأي أذى لتواجده خارج المنزل وقت الانهيار.

أحد سكان العقار المنهار يروي لـ "مصراوي" تفاصيل الحادث، "وقت انهيار المنزل كنت نائمًا بالطابق الثاني حتى استيقظت على صراخ الجيران بأن المنزل يتعرض إلى انهيار، مباشرة اتجهت إلى الطابق العلوي لإنقاذ شقيقي المُسن 75 عامًا، والذي يقيم بالطابق الأخير للمنزل".

3 دقائق وكنا خارج المنزل، قبل أن ينهار سقف الطابق الأول على إبني وزوجته وحفيدي، لم نتمكن من إخراجهم قبل وقوع الانهيار "الكل كان بيجري ومش عارفين نعمل إيه"، عقب الانهيار مباشرة حاولنا استخراج من كانوا تحت الأنقاض -يضيف لمصراوي-.

أول من تمكنا من إنقاذه هو حفيدي "أحمد" الذي تعرض لإصابات بالغة، لكن لم نستطع إخراج باقي السكان، ساعات طويلة حتى تمكنا من إخراج جثة "زوجة نجلي"، وصباح اليوم تم استخراج الجثة الثانية الخاصة بإبني.

أهالي المنطقة وفروا مكان لسكان العقار المنهار للإقامة فيه حتى توفير بديل لنا، لكن لا نملك أية أموال لتوفير شقق بديلة "كلنا قاعدين في الشارع ومش لاقيين شقق نقعد فيها"، لابد من تدخل الحي في توفير مأوى لأهالي العقار -وفق سكان العقار-.

تقول "كريمة. م" إحدى جيران السيدة المتوفاة أن المنزل صدر له قرار بتنكيسه منذ بداية العام الجاري -على حد معلوماتي من جارتي المتوفاة- بعد سقوط جزء من سلم العقار، لكن لعدم امتلاك سكان العقار السيولة المادية اللازمة لتوفير سكن بديل لم يغادروا العقار حتى سقط أمس.

تواصل: أسعار الإيجارات بالمنطقة مبالغ فيها حتى أن زوج الضحية تواصل أكثر من مرة مع عدد من السماسرة لإيجاد شقة بديلة لا يتجاوز سعرها الـ 500 جنيه، لكنه لم يجد سكن يستطيع سداد إيجاره الشهري.

أحد أمناء الشرطة الذين شاركوا في استخراج الجثث، تعرض لإصابات وكدمات متفرقة، حيث لم يسلم هو الآخر من تبعات الانهيار بعد سقوط جزء من السلم أثناء إنقاذ أحد السكان، ما استدعى نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، وانتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، فيما تم توجيه 4 فرق إنقاذ بري إلى موقع الحادث.

وأخلت أجهزة محافظة القاهرة جميع العقارات المحيطة بالعقار المنهار بروض الفرج، والمكون من 4 أدوار، تجنبًا لحدوث أية انهيارات أخرى خلال الفترة المقبلة بسبب التصدعات التي حدثت بأحد العقارات المجاورة.