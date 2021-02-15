للمحافظين والمواطنين.. توجيهات حكومية عاجلة استعدادًا لموجة الطقس السيئ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجّه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بمتابعة غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات وعلى مستوى المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالب اللواء محمود شعراوي، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى.

وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بموافاة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بتقرير دوري كل ساعتين اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأكد شعراوي، على ضرورة نشر معدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المحددة ضمن خطة مجابهة الأزمة، إضافة إلى ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

وشدد على ضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي ستشهد سوء الأحوال الجوية، والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا على أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها:

- ضرورة توخي الحيطة والحذر.

- الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

- مساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات.

- الحفاظ على مسافة أمان.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار في جميع المحافظات.

كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار خلال وسائل التواصل المتاحة وهي:

- رقم الواتس أب (01150606783).

- الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع فيسبوك بعنوان (صوتك مسموع).

- رقم الخط الساخن (15330) والبريد الإلكتروني (Info@mld.gov.eg).

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