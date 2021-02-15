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أقل من صفر في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات (بيان رسمي)

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أقل من صفر في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات (بيان رسمي) أقل من صفر في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات (بيان رسمي)

مصراوي Masrawy

10:05 م الإثنين 15 فبراير 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وكشفت النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض حاد في درجات الحرارة الثلاثاء وصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ2 درجة تحت الصفر.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبني سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 13 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة.

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