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المملكة المتحدة تسجل أقل من 10 آلاف إصابة بـكورونا لأول مرة منذ أكتوبر

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المملكة المتحدة تسجل أقل من 10 آلاف إصابة بـكورونا لأول مرة منذ أكتوبر المملكة المتحدة تسجل أقل من 10 آلاف إصابة بـكورونا لأول مرة منذ أكتوبر

مصراوي Masrawy

10:11 م الإثنين 15 فبراير 2021

لندن - (أ ش أ):

انخفض عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا أو كوفيد-19 اليومية في بريطانيا الإثنين إلى أقل من 10000 حالة لأول مرة منذ أوائل أكتوبر، مع تصاعد التكهنات بشأن خطط إخراج البلاد من الإغلاق.

وتظهر الأرقام التي نشرتها البريطانية أنه تم الإبلاغ عن 9765 إصابة جديدة، بانخفاض 30 في المائة عن 14104 حالة سجلت هذا الوقت من الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أن هذه الزيادة اليومية هي الأقل منذ 2 أكتوبر الماضي، عندما تم الإبلاغ عن 6968 حالة. بعد عشرة أيام، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب عن نظام القيود الحكومية في محاولة للسيطرة على الموجة الثانية المتزايدة من الفيروس.

كما تم الإبلاغ عن 230 حالة وفاة أخرى لأشخاص ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 في غضون 28 يومًا اليوم الاثنين، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 117396 شخصاً.

تظهر الأرقام التي نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية للوفيات المستقلة إرتفاع الوفيات التي ذكر في أسبابها كوفيد-19 في شهادة الوفاة، جنبًا إلى جنب مع بيانات إضافية عن الوفيات التي حدثت في الأيام الأخيرة، أن هناك الآن 135000 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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