حبس المتهم بقتل نجل عمه في المعصرة 4 أيام

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حلوان، بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل نجل عمه بسلاح أبيض بمنطقة المعصرة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكان قد ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بشارع الرشاح عزبة خليل المعصرة، مفاده قيام شاب يُدعى "مينا"، بقتل نجل عمه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "نبيل. م"، مصابًا بطعنة نافذة.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين المتهم والضحية منذ 10 أيام، وتطورت لمشاجرة قام على إثرها الجاني بقتل الضحية.

وجرى ضبط المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حِيال الواقعة.