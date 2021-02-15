البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

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الخرطوم - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، حرص حكومة الفترة الانتقالية على تطوير شراكتها وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله في كافة المجالات.

وأطلع البرهان خلال لقائه في الخرطوم اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، السفراء على التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها السودان وما يتصل بها من تطورات بدول المنطقة،بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأعرب روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، فى تصريح صحفى، عن قلق دول التكتلا إزاء الاضطرابات التى تمر بها منطقة القرن الأفريقي حاليًا.

وأشاد بالدور البناء الذى تلعبه السودان في استقرار المنطقة بصفته رئيسا للهيئة الحكومية للتنمية "ايجاد" معلنا عن دعم الاتحاد للحل السلمي والدبلوماسي للتوترات بين السودان وإثيوبيا.

وعبر السفير عن تطلع الاتحاد لتقوية الشراكة مع السودان بالاتفاق على حوار سياسي واستراتيجى واسع بين الجانبين، مؤكدًا مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للانتقال الديمقراطي في السودان بما يوفر السلام والازدهار والعدالة للجميع.