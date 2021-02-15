ولي العهد وبوتين يشددان على مواصلة التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول

★ ★ ★ ★ ★

بحثا التطورات الإقليمية والدولية واستعرضا سبل تعزيز علاقات البلدين

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التشديد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.