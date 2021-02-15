أخبار عاجلة

التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه -
وَهْم المعرفة -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو) -
"مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات -
رئيس "الرئاسي الليبي": على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة -
الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي -
الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد وبوتين يشددان على مواصلة التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول

Print
ولي العهد وبوتين يشددان على مواصلة التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ولي العهد وبوتين يشددان على مواصلة التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول
بحثا التطورات الإقليمية والدولية واستعرضا سبل تعزيز علاقات البلدين

ولي العهد وبوتين يشددان على مواصلة التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التشديد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجل أول حالة إصابة البشر بإنفلونزا الطيور

روسيا تسجل أول حالة إصابة البشر بإنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تتسلل إلى روسيا.. والعدوى تصيب شخصًا

إنفلونزا الطيور تتسلل إلى روسيا.. والعدوى تصيب شخصًا

إنفلونزا الطيور تتسلل إلى روسيا.. والعدوى تصيب شخصًا

إنفلونزا الطيور تتسلل إلى روسيا.. والعدوى تصيب شخصًا

تأكيد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في روسيا

تأكيد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في روسيا

شبكة عيون الإخبارية