الكويت: حريصون على وحدة وسيادة ليبيا

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الكويت - (د ب أ)

أكد رئيس وزراء الكويت الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، حرص دولة الكویت على دعم كافة الجھود الرامیة إلى تحقیق الاستقرار في لیبیا والحفاظ على سیادتھا ووحدة وسلامة أراضیھا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الكويتي مع رئیس الوزراء المنتخب لحكومة الوحدة الوطنیة في دولة لیبیا عبدالحمید محمد دبيبة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائیة بین البلدین بما یحقق مصالح وطموحات الشعبین الشقیقین.

من جانبه، أشاد عبدالحمید دبیبة بجھود دولة الكویت من أجل تحقیق الاستقرار والأمن والسلام في لیبیا، مشیدا بالعلاقات الثنائیة المتینة بین البلدین الشقیقین.

كانت الأمم المتحدة قد اعلنت في الخامس من الشهرالجاري عن اختيار السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا الثلاثة، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس لقيادة ليبيا حتى إجرء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وتم اختيار محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه رئيسًا للحكومة المقبلة.